Düzce’de yurdumda hareket var projesi başlatıldı

– Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, bölgede bulunan erkek öğrenci yurdunda ‘Yurdumda hareket var’ projesini başlattı.

Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi öğrencilere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Yüz yüze eğitim uygulamasına başlayan Düzce Üniversitesi’ne giden öğrencilerin ikamet ettiği Kalıcı Konutlar Hafız Hasan Şen KYGM erkek öğrenci yurdunda merkez tarafından dart turnuvası gerçekleştirildi. Yurdumda hareket var projesi kapsamında düzenlenen turnuvaya katılan öğrenciler arasında ilk 3’e girenlere madalya takdim edildi. Ayrıca yurt öğrencilerine de Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi’nin tanıtımı yapıldı.

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