Memur-Sen okul ziyaretlerine devam ediyor

– Düzce MemurSen ve Eğitim BirSen ekipleri okul ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Faruk Çelebi, 4 okulu daha ziyaret ederek idare ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yüz yüze eğitime başlayan okullarda ki sorun ve sıkıntıları dinlemek amacı ile Düzce MemurSen ve Eğitim Bir Sen ekipleri il genelinde ki okulları ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda MemurSen Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri son olarak Beyciler İlkokulu ve Ortaokulu’nu, Zübeyde Hanım Anaokulunu, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Proje İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret ederek görevine yeni başlayan idarecilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra okul idareci ve öğretmenleri istişare yapan Başkan Çelebi, okulların sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi.

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