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Doğal hayatta doğal afet eğitimi Öğrenciler hem eğleniyor hem bilgileniyor Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: “Proje ile binlerce öğrenciye ulaşmak istiyoruz”

İHA

Doğal hayatta doğal afet eğitimi Öğrenciler hem eğleniyor hem bilgileniyor Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: “Proje ile binlerce öğrenciye ulaşmak istiyoruz”

– Son yıllarda artan doğal afetler sonrasında Düzce’de üniversite öğrencilerine yönelik afet eğitim projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrenciler hem doğal hayatta kamp yaparak eğleniyor, hem de doğal afetlere hazırlanıyor.
Dünyada artan doğal afetler sonrasında Afet ve Acil Durum Başkanlığı 2021 yılını Afet eğitim yılı olarak ilan etti. Ülkenin dört bir yanında binlerce kişiye afetler konusunda eğitimler verilmeye devam ederken, Düzce’de Genç Eller Derneği, Dümerang öğrenci grubu ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından afet konulu proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Düzce Üniversitesi öğrencileri, çeşitli turizm alanlarında kampa getiriliyor. Kampa alınan öğrenciler gece boyunca çeşitli aktiviteler ile eğleniyor. Gündüz ise doğal hayatta afet eğitimleri alınıyor.
Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Genç Eller Derneği ile birlikte Sağlık Müdürlüğü ortaklaşa bir çalışma başlattı. Bu çalışmada üniversite öğrencilerimizi doğal hayatta kamp alanlarına götürüyoruz. Orada doğal hayatta doğal afetlerle mücadele eğitimine alıyoruz. Gece yürüyüşü, gündüz yürüyüşü ve afet eğitimi altında bu şekilde gençlerimizi afetlere karşı bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına Genç Eller Derneği ile birlikte devam ediyoruz. Proje ile birlikte binlerce öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Proje birkaç program daha gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

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