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Düzce’de tanker şarampole devrildi: 1’i ağır 3 yaralı Şarampolde can pazarı yaşandı, sürücü kendisi çıktı, eşi ve çocukları için gözyaşı döktü Yoldan 20 metre aşağıya uçan tankerde yaralananları kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı Kazanın şokunda olan çocuklar anne ve babasını aradı

İHA

Düzce’de tanker şarampole devrildi: 1’i ağır 3 yaralı Şarampolde can pazarı yaşandı, sürücü kendisi çıktı, eşi ve çocukları için gözyaşı döktü Yoldan 20 metre aşağıya uçan tankerde yaralananları kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı Kazanın şokunda olan çocuklar anne ve babasını aradı

– Düzce’de önündeki araca çarpmak istemeyen tanker sürücüsü şarampole devrildi. Kazada 1’i ağır 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü durumu ağır olan eşinin ardından gözyaşı döktü.

Kaza, DüzceZonguldak D655 karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Kırboğa idaresindeki 14 AC 400 plakalı boş tanker, Zonguldak’dan Düzce istikametine seyir halinde iken Şifalı Su mevkiinde önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, boş tanker ile orman yoluna girerek aracı yavaşlatmak istedi. Fakat tanker şarampole devrilerek takla attı. Yaklaşık 20 metre şarampole devrilen tankeri gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Acil Ambulans ve Güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan ekipler, şarampole devrilen tanker içerisinde 50 yaşındaki Zübeyde Kırboğa’yı sıkıştığı yerden çıkartarak ambulans ekiplerine teslim etti. Daha sonra araç içerisinde bulunan 10 yaşındaki N.K. ve 5 yaşındaki Z.N.K ekipler tarafından yine araçtan çıkartılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.

Sürücü kendisi çıktı, gözyaşı döktü
Kaza sonrasında araç içerisinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü İbrahim Kırboğa, şarampole devrilen araç içerisinden kendi imkanları ile çıkarak eşi ve çocuklarının başına gitti. Eşinin durumunu ekiplere soran sürücü Kırboğa, ağır olduğunu duyunca gözyaşı dökerek, “Eşime bir şey olmasın. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Eşimin durumu iyi değil. Allah’ım sen eşimi koru. Çocuklarımla beni yalnız bırakma” diyerek dua etti.

Ambulansta hayata döndürüldü
Ağır yaralı olarak ambulansa alınan kalbi durup nefes alamayan 50 yaşındaki Zübeyde Kırboğa, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonrasında hayata döndürülerek Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan baba İbrahim Kırboğa ile çocukları N.K. ve Z.N.K’da aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri kaza yerinde başka bir olayın yaşanmaması için önlem aldı. Boş tankerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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