Uyuşturucu madde bulunduran şahıslar gözaltına alındı

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Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Beyköy beldesine bağlı Çalıcuma köyü TEM Otoyolu bağlantı yolunda akşam saatlerinde narkotik köpeği ile birlikte uygulama yaptı. Yapılan uygulama sonucunda üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

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