Uluslararası katılımlı dijital konferansta Düzce Üniversitesi modeli masaya yatırıldı

Düzce Üniversitesi tarafından hayata geçirilen üniversite ile sanayi işbirliği modeli, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği tarafından organize edilen uluslararası katılımlı kongrede masaya yatırıldı.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) tarafından her yıl yapılan yıllık solunum kongresi pandemi sebebiyle bu yıl online ortamda gerçekleştirildi. "Solunum2021 Dijital" olarak yapılan kongreye, ulusal ve uluslararası göğüs hastalıkları alanında önde gelen isimlerin yanı sıra çok sayıda dinleyici katıldı. 29 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında devam eden kongrenin 3. gününde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, göğüs hastalıklarında maliyet analizleri ve araştırma fonları konulu konferansa başkanlık yaptı. Prof. Dr. Balbay, katılımcılara ayrıca Türkiye ve dünyaya rol model olan üniversitesanayi işbirliğini de anlattı. Çeşitli örnekler vererek modelin işleyişi hakkında katılımcılara bilgiler veren Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, üniversite ile sanayi kuruluşlarının işbirliği içinde yaptığı çalışmalarda alınan başarılı sonuçları da aktardı.

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