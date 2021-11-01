Düzce'de vaka sayıları düşüşe geçti Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: "2. doz aşılamada yüzde 71’e ulaştık"

– Son haftalarda Türkiye'de en yüksek vaka sayılarına ulaşan Düzce'de, 2. doz aşılamaların artmasıyla birlikte düşüşler başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Mavi şehir olmak için yüzde 4 gibi bir oranımız kaldı" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Düzce, korona virüs salgınında en yüksek vaka artışı olan şehirler arasında yer almış, en çok vaka yüzdesi bulunan ilk 3 şehirden birisi olmuştu. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından kentin dört bir yanında hızlandırılan aşılama çalışmaları ve temaslı hastaların kontrolleriyle birlikte Düzce’de vaka sayılarında düşüş başladı. Salgın ile mücadelenin sürdüğünü kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Halkımızın göstermiş olduğu gayret ile birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması ile beraber belli bir oranda düşüş kayıt etmeye başladık. İnşallah bu hafta açıklanacak olan haritada biraz daha düşecek. Düşüş şu anda ilimizde devam ediyor. Tedbirlere uyduğumuz sürece vaka sayılarında hızla azalma olacaktır. İnşallah hep beraber vakaların daha az olduğu günlere ulaşacağımızı düşünüyorum. 2. doz aşılamada yüzde 71 civarındayız. Nasıl ki maske, mesafe ve hijyen ile beraber olduk, korona virüs ile mücadele ettik ve vakalarımızı düşürdüysek, 2. dozda da mavi şehir olmak için yüzde 4 gibi bir oranımız kaldı. Hep beraber bu işe gayret gösterelim. Özellikle 50 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın, Sinovac aşı yaptırmış olan vatandaşlarımızın 3. doz aşıları gelmiştir. Onlar dozlarını muhakkak yaptırsınlar ve ihmal etmesinler" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.