Alt yapısını biten yollar asfaltlanıyor

Düzce Belediyesi, şehrin birçok noktasında asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hal kavşağı ile Çamköy kavşağı arasında altyapısı tamamlanan yeni yolun asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Düzce Belediyesi tarafından ilkbaharda başlatılan asfalt çalışmaları durmaksızın devam ediyor. Ekipler bir yandan deforme olan cadde ve sokaklarda bakım onarım çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yeni açılan yol ve bulvarlarda asfalt serim işlemini gerçekleştiriyor. Düzce Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen alt yapı çalışmaları tamamlanan yerlerde başlatılan hummalı çalışmalarda tonlarca asfalt kullanılıyor. Ekipler, bir yandan ana yollarda çalışma yürütürken bir yandan da istek ve talepleri değerlendiriliyor.



Öncelik alt yapısı tamamlanan yollar

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yağmur, kanalizasyon ve içme suyu alt yapılarının tamamlandığı yeni açılan yollara öncelik veriyor. Alt yapının deforme olmaması için başlatılan çalışmalardan biri de Hal Çamköy kavşağı arasında açılan 25 metrelik yol oldu. Dolgu ve tesviye çalışmaları devam eden yolda dolgusu tamamlanan kısımlara da asfalt serim işlemi gerçekleştiriliyor.

Yeni açılan yolun Akınlar Mahallesinden geçen kısmına şu ana kadar 2 bin ton bazalt, 5 bin 200 ton pmt, 20 bin ton ariyet malzemesi serildi. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra yolun kalan kısmı tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.

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