Şampiyon Atatürk Ortaokulu

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

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– Gölyaka’da düzenlenen midi voleybol Cumhuriyet Kupası sahiplerini buldu.

Gölyaka'da düzenlenen ve çekişmeli geçen Midi Voleybol Cumhuriyet Kupası şampiyonları belli oldu. Atatürk Ortaokulu birinci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu A ikinci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu B üçüncü ve Şehit Ercan dördüncü oldu.

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