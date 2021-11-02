Jandarma küçük trafik dedektiflerini eğitiyor

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Ekipleri ilkokulu öğrencilerini trafik dedektifi yaptı. Verilen eğitimler sonucunda 55 öğrenci ve 3 öğretmen hem trafik kurallarını öğrendi hem de "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında dedektif oldu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü timleri trafikte can kayıplarının önlenmesi, trafik kurallarına uyuması için başlattığı çalışmalar kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda jandarma trafik timleri Düzce’nin Gümüşova İlçesi’ne bağlı Çaybükü Köyü 75. Yıl İlkokulu’nda 55 öğrenci ve 3 öğretmene eğitim verdi. Eğitimler kapsamında Merkez Jandarma Trafik Timlerince yaya kuralları, yolcu kuralları, bisiklet kuralları ve öğrenci servislerinin kullanımına yönelik öğrencilere bilgi verildi. Olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla öğrenci ve öğretmenlere servis araçlarına binme ve inme kuralları, yaya kuralları, yolcu kuralları ve bisiklet kuralları da Jandarma trafik timleri tarafından anlatıldı.

Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm karayolu üzerinde, yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği ifade edildi.

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