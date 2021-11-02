Türkiye’nin örnek modelini Rektör Çakar anlattı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Mardin programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirerek Düzce Üniversitesi’nin ihtisaslaşma çalışmaları içerisinde önemli bir yer tutan arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Arıcılık Programı Öğr. Gör. Merve Kambur Acar ve beraberindeki heyetle ilk olarak Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ı ziyaret etti. Ziyarette Düzce Üniversitesi’nin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusundaki bilgi ve tecrübelerini Mardin Üniversitesi ile paylaşmaktan memnuniyet duyacağını ifade eden Rektör Çakar, ileriye dönük iş birliği konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, daha sonra Mardin Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Bedirhanoğlu tarafından, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen programda Mardin arıcıları ile bir araya geldi. DAGEM tarafından “Arı Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele” ve “Türkiye Bal Arısı Biyoçeşitliliği” konularında verilen eğitim programında konuşan Prof. Dr. Çakar, bölgesel kalkınmanın önemi üzerinde durarak, Düzce Üniversitesi’nin ihtisaslaşma çalışmalarını anlattı. Özellikle arıcılık faaliyetleri ve arı ürünleri konusuna değinen Rektör Çakar, Mardin ve Düzce arasında bir köprünün temellerinin atıldığını ifade ederek, Düzce Üniversitesi’nin ihtisaslaşma kapsamında ürettiği ürünlerinden oluşan hediyeleri, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler ve Mardin Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Bedirhanoğlu’na takdim etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar son olarak Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Mahmut Demirtaş'la Düzce Üniversitesi’nin bölgesel kalkınma için önemli katma değer sağlayan arıcılık faaliyetleri üzerine bilgi alışverişinde bulunan Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları ve ihtisaslaşma faaliyetleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.

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