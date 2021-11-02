Bagajın içindeki uyuşturucu, jandarma ekipleri tarafından bulundu

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Düzce'de takip ettikleri otomobili durduran jandarma ekipleri, aracın bagajında kavanoz içine konulmuş uyuşturucu madde buldu.

Edinilen bilgiye göre, Yığılca ilçesinde F.Y. isimli şahsın kullandığı otomobilde uyuşturucu madde taşıdığı istihbaratına ulaşan jandarma ekipleri, şahsı takibe aldı. Şahsın otomobilini durduran ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramada, otomobilin bagajında kavanoz içine konulmuş bir miktar esrar bulundu. Şüpheli ise gözaltına alındı.

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