Türk Kızılayı iyilik için çalışmaya devam ediyor

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ve Genç Kızılay Topluluğu iş birliğiyle Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen “Öğrencilikte Sosyal Sorumluluk, Kızılay ve Gönüllülük” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

153 yıldır her koşulda toplumun yardım eli ve iyilik hareketi olan Türk Kızılay’ını ve faaliyet alanlarını, gelecek nesillere tanıtmak, öğrenciler arasında gönüllülük ve Kızılaycılık bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen programa Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kızılay Haftasına özel video sunumuyla başlayan programın ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Üyesi Tuğçe Karahasan, Kızılay tarihçesine değinerek haftanın anlam ve önemini vurguladı. Trablusgarp savaşında yaralanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tedavi gördüğü Hilali Ahmer Hastanesi’nin, yıllar sonra yine Atatürk tarafından Türk Kızılay isminin verilerek bu önemli kurumun bugünlere geldiğini belirten Tuğçe Karahasan, Kızılay’ın iyilik için çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Programın diğer konuşmacısı Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi Eğitmeni Nilüfer Öztürk, eski adıyla Hilali Ahmer’in geçmişten bu güne gelişim sürecinden söz etti. Toplamda 257 şube ve 141 temsilcisi olan Türk Kızılay’ının işleyişi ve çalışmaları noktasında hazırladığı özel sunumuyla dinleyicileri bilgilendiren davetli konuşmacı, herkesi bu çatının altında birleşmeye ve birer Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti.

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