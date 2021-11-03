Akçakoca’ya fizik tedavi merkezi

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesi Devlet Hastanesi’nde yeni açılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesini hastalara hizmet veriyor. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, merkezi inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Düzce Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz Akçakoca Devlet Hastanemizde yeni açılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Dr. Yasin Yılmaz, Akçakoca Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi ile ilçedeki vatandaşların il merkezindeki hastanemize veya diğer yakın illerdeki hastanelere gitmek zorunda kalmadan İlçe Devlet Hastanesinde fizik tedavi işlemlerini yaptırabileceklerini belirtti.

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