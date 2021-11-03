Serbay Akademi’den e-ticarette öne çıkın eğitimi

– Serbay Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte 'eticarete nasıl başlanır, nasıl yapılır, ne satılır, nasıl pazarlanır, marka olarak eticarette nasıl fark oluşturulur konularından eğitim verileceğini bildirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Serbay Akademi'yle birlikte 11 Kasım 2021 14.00'da eticaret sitesi olan ve eticarete başlamayı düşünenler için 'Hepsiburada ve IdeaSoft Eğitimi ile ETicarette Öne Çıkın' isimli bir eğitim düzenleyecek.

Serbay Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir, ‘Eğitimde yöneticiler; 'eticarete nasıl başlanır, eticaret nasıl yapılır, eticarette ne satılır, ürünler hangi pazaryerlerinde satılır, ürünler nasıl pazarlanır, marka olarak eticarette nasıl fark yaratılır, nasıl bir marka başarısı hikâyesi yazılır' gibi birçok konuda konuklarını bilgilendirecekler” dedi.

Özdemir, Eticarete giriş eğitiminde, Hepsiburada Marmara Bölgesi Bursa Satış Müdürü Kağan Hişim, İstanbul Avrupa Satış Müdürü Caner Turan, IdeaSoft ETicaret Ekip Yöneticisi İbrahim Vıcıl, girişimcilerin eticarete adım atma süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorlukları, gidilecek yol haritasını ve eticarette plan ve bütçe yönetimi gibi konuları ele alacaklarını söyledi.

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimde sınırlı kontenjan olduğunu ve eğitimin sonunda sertifika verileceğini belirten Düzce TSO Eğitim Sorumlusu Vildan Yılmaz, eticaretle bağı olan ve eticarete başlamak isteyen herkesi eğitime davet etti.

Eğitime www.serbayakademi.com linki üzerinden ulaşıp detaylı bilgi sahibi olunabilecek.

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