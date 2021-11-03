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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tiyatrocular antik tiyatroya hayran kaldı

İHA

Tiyatrocular antik tiyatroya hayran kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "39. Basamak" adlı tiyatro oyuncuları Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Tiyatrosuna ziyaret gerçekleştirdi. Tiyatrocular, antik tiyatronun günümüze kadar bozulmadan gelmesine hayran kaldı.
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Düzcelilerle 39. Basamak adlı tiyatro oyununu oynamak için Düzce’ye gelen Devlet Tiyatrosu oyuncuları, oyun saati öncesinde Düzce’nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Konuralp Antik Tiyatro’ya ziyaret gerçekleştiren tiyatrocular, kısa sürede yapılan çalışmalara ve ortaya çıkarılan tarihi yapıya hayran kaldılar.
Düzce Belediyesi bünyesinde kazı çalışmalarını yakından takip ederek antik tiyatroya gelen tarihseverlere hem bölgeyi hem de yapılan çalışmaları anlatan arkeologlar, tiyatroculara da antik tiyatronun tarihini ve bölgede yapılan çalışmaları anlattı. Tiyatrocular da hem ilgi ile arkeologu dinledi hem de kazı alanında hatıra fotoğrafı çekme imkanı buldular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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