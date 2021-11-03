Işıkta durunca zincirleme kaza oldu

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– Düzce'de kırmızı ışıkta aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. 4 aracın karıştığı kazada trafik durma noktasına geldi.



Kaza, Düzce Olimpiyat Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya’dan Bolu istikametine seyir halinde olan otomobil, olimpiyat kavşağında Elektrik Denetleme Sistemi’nde kırmızı ışık yanınca aniden durdu. Aniden duran otomobilin arkasında seyir halinde olan diğer otomobillerde arka arkaya çarpıştı. Kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında taraflar anlaşarak olay yerinden ayrılmasının ardından trafik normale döndü. Bölgede kazanın ardından bir minibüs ise kavşak bordürlerine çarparak lastiğin patlaması sonrasında maddi hasarlı kaza yaptı.

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