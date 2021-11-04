Köylüler sosyal alanına kavuştu

Düzce'de köylere spor alanları ve sosyal tesislerin kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gündolaması köylülerinin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'ndan istediği ve Bakan Kasapoğlu'nun da söz verdiği spor alanları ile sosyal tesisler için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışma başlattı. Müdürlüğün çalışmaları kapsamında spor ve sosyal alanlarının yapımı tamamlandı. Faaliyete geçen alanların vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun verdiği söz üzerine Düzce Merkez Gündolaması köyümüze spor ve sosyal etkinlik alanı yapım işini bitirdik. İlgi, alaka ve gayretli çalışmalarından dolayı muhtarımız Sedat Veli’ye teşekkür ederim. Başta gençlerimiz olmak üzere köyümüze hayırlı olsun" dedi.

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