39 Basamak oyunu sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Tiyatroları tarafından hazırlanan "39 Basamak" adlı tiyatro oyunu Düzce Belediyesinin katkılarıyla sanatseverler ile buluştu.

Düzce Belediyesi’nin katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘39 Basamak’ adlı tiyatro oyunu Düzce Belediyesinin katkılarıyla tiyatro severlerle buluştu. Patrick Barlow’un kaleme aldığı ve Volkan Ateş Gündüz’ün yönetmenliğini üstlendiği, geleneksel komedi anlayışının vazgeçilmez öğeleri; dinamik ve durmak bilmez bir aksiyon, olmayacak ama harikulade teatral rastlantılar, yaptıkları ile yapmak istedikleri birbirine uymayan karakterler ile bin bir kalıba giren oyuncuların büyük bir ustalık sergilediği ‘3 Basamak’ isimli tiyatro oyunu, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız sahnesinde 600’e yakın tiyatro sever tarafından izlendi.

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