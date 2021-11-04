Genel sekreterler istişare toplantısında bir araya geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Oda ve Borsa Genel Sekreterleri ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Vekili Mürvet Gül Turhan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Oda ve Borsa Genel Sekreterleri ile istişare toplantısına katılım sağladı.

Düzenlenen istişare toplantısında, Genel Sekreterler ile Oda ve Borsaların hizmet kapasitelerinin artırılması için mevcut uygulamalar ve yeni projeler istişare edildi.

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