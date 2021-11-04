Başkan Özlü, verdiği sözleri tek tek hayata geçiriyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün seçim döneminde verdiği mahalle konakları sözü hayata geçirilmeye başladı. Mahalle Konakları projesine ilk olarak Beyciler mahallesinden başlandı.

Düzce Belediyesi, vatandaş odaklı çözüm üretmek adına mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. İlk etapta Beyciler ve Çamköy mahallelerine yapılması yönünde protokolün imzalandığı mahalle konaklarına yönelik çalışmalar başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gençlerin ve kadınların eğitim alabilmelerine imkan sağlayacak aynı zamanda mahalle sakinlerinin serbest zaman geçirebilmelerinin de önünü açacak olan mahalle konaklarının hizmete alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.



"Yapımına başladık"

İlkini Beyciler Mahallesinde hayata geçirmek adına planlamanın tamamlandığını ve çalışmaların başlatıldığını dile getiren Başkan Özlü, “Beyciler Mahallemizde düşündüğümüz mahalle konağımızın yapım çalışmaları başladı. Burada mahalle sakinlerimiz hem eğitim alırken hem de keyifli vakit geçirebilecekler. İçerisinde televizyondan buzdolabına, koltuk takımından kitaplığa, birçok eşya olacak. Çocuklarımız için oyun gruplarının yanı sıra kamelyalar, yürüyüş yolları, spor ve piknik alanları bulunacak” dedi.



“Söz verdik yapıyoruz”

Beyciler Mahallesinde yapımına başlanan konaklarının kısa sürede tamamlanmasını sağlayıp mahalle sakinlerinin hizmetine sunacaklarını kaydeden Başkan Özlü, “Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Özellikle mahallelere yönelik uygulamaya koyduğumuz proje ve çalışmalarla tüm mahallelerimizin nezih ve güvenli bir ortama sahip olmalarını amaçlıyoruz. Bu manada bizlere destek olan sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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