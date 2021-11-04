– Düzce Üniversitesinden mezun olan ve şu anda özel bir şirkette Otel Restoran ve Barlar Direktörü olan Erdal Kurt, mezun olduğu okulda turizmin ve otelcilik sektörünün beklentileri anlatıldı. Kurt, turizmciliğin bir sanat olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun düzenlediği “Mezunumuzun gözünden turizmin geleceği” başlıklı söyleşide, Düzce Üniversitesinden mezun Otel Restoran ve Barlar Direktörü Erdal Kurt; bilgi, deneyim ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Erdal Kurt, en alt bireyden en üst yöneticiye kadar herkesin işini ciddiyetle yapması gerektiğini, bir kişinin hatalı olmasının tüm kurum ve kurum çalışanlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.



“Yenilikleri takip edin”

Yenilikleri takip etmenin önemine de değinen Kurt, “Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip, müşterilerin beklentilerine cevap vermelisiniz. Eğer sizin şirketiniz trendleri takip edemiyorsa, sektörde geri kalmanız kaçınılmaz olur ve yok olursunuz. Gelişen bu yenilikleri içselleştirip müşteriye sunacak, kalifiye personellerinizin de olması çok önemli. Günümüzde görsellik çok önemli. Siz eğer görselliğe önem vermiyorsanız, müşterilerin ihtiyaç duyduğu konseptler oluşturamıyorsanız tercih edilmiyorsunuz. Turizmcilik bir sanattır. Örneğin garsonluk, müşteriye sadece servis yapmak değildir. Müşteriyle doğru iletişim ve etkileşim kurabilmektir. Yiyecek içeceklerin lezzetli olmasının yanı sıra görsel olarak da müşterileri cezbetmesi gerekiyor” dedi.



“Eğitim ve yabancı dil şart”

Turizmde eğitimin önemine vurgu yapan başarılı yönetici Erdal Kurt, İngilizce’nin mutlaka üst seviyede olması gerektiğini dile getirerek, tüm kurumların artık üniversite mezunu elemanlar aradığını ifade etti. Temizlik, giyim kuşam ve kişisel bakımın yanında beceri ve yeteneklerin de önemini vurgulayan Kurt, mesleğin zorluklarını göze alabilecek, istekli kişilerin bu sektörde başarılı olacağını söyledi.

Turizm ve otelcilik mesleğinin zorluklarının yanında çalışanlarına önemli fırsatlar da sunduğunu söyleyen Erdal Kurt, katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Programın sonunda kısa bir konuşma yapan Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, turizm sektöründe önemli işler başarmış Düzce Üniversitesi mezun öğrencisi Erdal Kurt’u konuşmacı olarak dinlemekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve plaket takdim etti.

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