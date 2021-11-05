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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOBİ’lere dijital saldırıyla fidye tehdidi

İHA

KOBİ’lere dijital saldırıyla fidye tehdidi

– Bilsoft Yazılım Teknik Destek Uzmanı Mehmet Aydın, esnafın bilgilerine yapılan siber ve fiziksel saldırlar, kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları, hizmet engelleme, kimlik avı gibi durumlarla karşılaşmamak için tedbir almaları gerektiğini söyledi.
İşletmeler, kullandıkları bilgisayar ve yazılımlarda yer alan bilgilere yapılan siber ve fiziksel saldırlar, kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları, hizmet engelleme, kimlik avı gibi durumlarla karşılaşmakta. Şirketler yıllık gelirlerinin ortalama yaklaşık yüzde 5’ini bu tür saldırı ve tehditler dolayısıyla kaybedebilmektedir.
İşletmelere yönelik siber saldırılar ve veri güvenliği konusunda bilgiler veren Bilsoft Yazılım Teknik Destek Uzmanı Mehmet Aydın, 2005 yılından beri işletmelerin KOBİ’lere ön muhasebe, hızlı satış, efatura, personel takibi, sanal tahsilat, banka entegrasyonu, eticaret entegrasyonu gibi ticari yazılım hizmetleri sunduklarını ve kullanıcıların veri güvenliğini garanti altına almak amacıyla bulut teknolojisine dayalı olarak online çözümler sunduklarını, ifade etti.
Aydın, “Saldırılar sonucu ele geçirilen veriler için işletmelerden fidye talep edilmektedir. İşletme, kendisine ait verileri korumak veya bu verilerin üçüncü kişi veya kuruluşlara sızdırılmasını engellemek adına önemli fidyeler ödemek durumunda kalabilmekte. Fidye ödenmemesi durumunda verilerin kaybı veya sızdırılması işletme için imaj ve dolayısıyla müşteri kaybına neden olmakta. Her iki durumda da işletmeler beklenmedik zararlar ile karşı karşıya gelebilmektedir. Bu tür saldırıların yüzde 43'ü küçük işletmeleri hedef almaktadır. KOBİ'lerin yüzde 60'ı bu tür siber saldırılar dolayısıyla maddi zarara uğradığını ifade etmektedir. Bu durum KOBİ’lerde veri güvenliğinin, nerede depolandığı veya nasıl muhafaza edildiği büyük önem taşımaktadır” dedi.
İşletmelerin her geçen gün daha fazla yüz yüze kaldığı ve mağduriyet yaşamalarına neden olabilen bu tür siber saldırılara karşı en iyi çözümün, işletmelerin edönüşüm süreçlerini bulut teknolojisine dayalı olarak hizmet sunan yazılım firmaları ile gerçekleştirmeleri olduğunu anlatan Aydın, Bilsoft Ticari yazılım programını kullanan işletmelerin verileri, siber saldırılara karşı üst düzey güvenliği garanti eden sunucularda korunduğundan bahsetti.
Mehmet Aydın, “Kullanıcılar verilerine cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazların yanında ofis içinde veya ofis dışında bilgisayarlardan online olarak erişebilmektedir. Bilsoft, KOBİ’lerin verilerinin güvenli ve her an ulaşabilir şekilde depolandığından emin olmak adına farklı adreslerde gerçek zamanlı olarak yedekleme sağlar. Ayrıca, online sistemlerde işleyişi yavaşlatmak adına gerçekleştirilebilecek her türlü kötü yazılım veya saldırılara karşı, Bilsoft profesyonel destek alarak, işlem hızını da garanti altına almaktadır” ifadelerinde bulundu.
Aydın, son olarak, Bilsoft Ticari yazılım programı kullanan KOBİ’lerin veri kaybı yaşamadan işlemlerini güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri için bulut teknolojisini kullanarak hizmet sunduklarını belirtti. Ayrıca, sundukları entegre çözümlerle bu güne kadar 100 binin üzerinde işletmenin iş süreçlerini dijitale taşıdıklarını ve herhangi bir problemle karşılaşmaları halinde KOBİ’lerin işlemlerinin aksamaması için hafta sonu ve resmi tatiller dahil olmak üzere 7/24 anlık teknik destek hizmeti sunduklarını bildirdi.

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