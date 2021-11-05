Düzce üniversitesi ödül aldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, düzenlenen “Türkiye Girişimci Buluşması, 8. GİV Girişimcilik Ödülleri” zirvesinde yerini alan Düzce Üniversitesi, nitelikli bilimsel çalışmalarını tanıtarak “Üniversite Girişimcilik Üçüncülük Ödülü” kazandı.

Üniversiteler, teknoparklar, startuplar ve ArGe merkezlerinden girişimcilerin projelerini yatırımcılarla buluşturduğu, ulusal ve uluslararası tanıtım imkânlarının en üst düzeyde sunulduğu organizasyon, gerçekleştirilen birçok etkinliğin ardından sona erdi. Çeşitli başlıklarda oturumlar, B2B görüşmeler, girişimcilere yönelik eğitimler, kongreler ve 8. GİV Girişimcilik Ödüllerinin verildiği zirvede, iş ve sanayi dünyasından temsilciler, akademisyenler, kamu kurumlarının yetkilileri ziyaretçilerle bir araya geldi. Programda Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu, 8. GİV Girişimcilik Ödülleri kapsamında En Girişimci Topluluk kategorisinde üçüncü olarak ödülünü İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan’dan aldı.

Konya’daki Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda Düzce Üniversitesi, nitelikli, yenilikçi ve girişimci çalışmalarını ziyaretçilerle paylaşarak olumlu geri dönüşler elde etti. Düzce Üniversitesi’nin; dünyanın önemli değerlendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education’ın yayınladığı Dünya Üniversite Sıralaması 2022’de Mühendislik kategorisinde, devlet üniversiteleri arasında birinci olduğu vurgulanarak, sanayi gelirindeyse dünyada 90. sırda yer alma başarısı ziyaretçilere aktarıldı.

Düzce Üniversitesi’nin Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma Programı kapsamında ürettiği lisanslı, katma değerli ürünlerinin tanıtıldığı programda, Teknofest yarışmalarında ödül alan projeleri de sergilendi. Düzce Teknopark ile Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, (DÜSİMER) girişimcileri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşturarak yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine, tecrübe paylaşımına, üniversite, sanayi ve kamu iş birliklerinin gelişmesine katkı sağladı.

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi’nde, Düzce Üniversitesi’nin sadece eğitimöğretim alanında değil, özellikle ihtisaslaşma çalışmaları, teknoloji, ArGe, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki öncü ve yenilikçi faaliyetleriyle bölgenin bilim merkezi haline geldiğinin altı çizildi.

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