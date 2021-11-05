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Katil zanlısı cinayeti nasıl işlediğini canlandırarak anlattı 13 bıçak darbesiyle öldürülmüştü, olay yerinde keşif yapıldı Katil zanlısı cinayeti işlediği evde duş alıp, üstünü değiştirmiş

İHA

Katil zanlısı cinayeti nasıl işlediğini canlandırarak anlattı 13 bıçak darbesiyle öldürülmüştü, olay yerinde keşif yapıldı Katil zanlısı cinayeti işlediği evde duş alıp, üstünü değiştirmiş

– Düzce'de geçtiğimiz günlerde Uğur Ay'ın 13 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetin işlendiği evde adli keşif yapıldı. Güvenlik önlemleriyle olay yerine getirilen zanlının, Uğur Ay'ı öldürdükten sonra evde duş aldığını, üstünü değiştirdikten sonra da olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.
Olay, 21 Ekim Perşembe Günü Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Uğur Ay isimli oğlundan 2 gündür haber alamayan baba Yılmaz Ay, Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanda yaşayan oğlunun evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca baba Ay, kapıyı kırarak içeri girdiğinde oğlu Uğur Ay’ın banyoda kanlar içinde kalan cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uğur Ay'ın sırtından aldığı çok sayıdaki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceledi. Katil zanlısı olduğu tespit edilen A.N., aynı gün kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Adli keşif yapıldı
Bugün ise olay yerinde adli keşif yapıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şüpheli A.N. olay yerine getirildi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleriyle eve giren A.N., olayın meydana geliş şeklini canlandırarak anlattı. Zanlının, Uğur Ay'ı öldürdükten sonra banyoya gidip duş aldığını, üzerine değiştirdiğini, ardından da evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Olay yerinde her şeyi anlatan A.N., keşfin bitmesinin ardından yine geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde cezaevine götürüldü.

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