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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstinye Üniversitesinden Düzce Üniversitesi’ne ziyaret

İHA

İstinye Üniversitesinden Düzce Üniversitesi’ne ziyaret

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz ile İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Atilla Varlı ve Uluslararası Ofis Direktörü İsmail Çiftçi Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile bir araya gelerek üniversitesi çeşitli birimlerini ziyaret etti.
İlk olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Rektörlük Makamında bir araya gelen Prof. Dr. Erdal Karaöz ve beraberindeki heyet, çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunarak Düzce Üniversitesi’nin eğitimöğretim faaliyetleri ve ihtisaslaşma çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Prof. Dr. Erdal Karaöz’ü konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çakar, İstinye Üniversitesi ile iş birliği imkanlarını daha da geliştirmek istediklerini ifade ederek karşılıklı tecrübe paylaşımının önemini vurguladı.
Daha sonra Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci ile birlikte Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (DÜBİT) ziyaret eden konuk heyet; TÜRKAK akreditasyonuna sahip ve 2021 yılı itibariyle de Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (International Laboratory Accreditaion Cooperation – ILAC) tarafından da akredite olarak bölgenin uluslararası akreditasyona sahip ilk ve tek laboratuvarı olan Merkez’in faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
DÜBİT sonrasında konuk heyet; GMP, ISO 9001 ve ISO 22000 sertifikalarını teslim alarak, Gıda Takviyesi ve Arıcılık Ürünleri üretiminde evrensel standartlarda üretim yeteneğini belgelendiren Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. Düzce Üniversitesi’nin yeni markası olan Univera logolu tüm ürünlerin, sadece Düzce Üniversitesi uzman personeli eliyle üretildiği tesisin, ayrıca endüstriye nitelikli fason üretim hizmeti de verdiği ifade edildi. Üretim Merkezi’nde ayıca Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde bölge halkı tarafından üretilen tıbbi bitki, tıbbi mantar ve arıcılık ürünlerinin, katma değerli nihai ürüne dönüştürüldüğü da vurgulandı.
İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz ve beraberindeki heyet, son olarak Düzce Üniversitesi bünyesindeki Türkiye’nin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya; Merkezde alanında özel eğitim almış, akademisyen olan sertifikalı uzman hekimler tarafından akupunktur, hirudoterapi, kupa uygulaması, ozon tedavisi gibi birçok uygulama gerçekleştirildiği, ArGe çalışmaları yürütüldüğü, bu alanda kendini geliştirmek isteyen eğitimciler için sertifika programları düzenlendiği bilgisini paylaşarak, Merkezin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış klinik araştırma merkezi olduğunun da altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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