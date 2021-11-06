Freni tutmayan traktör şarampole devrildi: 1 yaralı

Düzce D100 karayolunda frenleri tutmayan bir traktör şarampole devrilerek takla attı. Traktörün altında kalan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D100 Karayolu Boludağı kesiminde bulunan Taşhal mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yusuf Can K.’nın kullandığı plakası olmayan traktör, D100 Karayolu’nun yanındaki tali yolda ilerlerken, sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı sırada frenlerinin boşalması üzerine şarampolden devrildi. Takla atan traktörde bulunan Abdülkadir D. traktörün altında kalarak yaralandı. Yaralıyı çıkartmak için İtfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin traktörü kaldırmasıyla yaralı yolcu, traktörün altından çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Abdülkadir D. Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri sürücü Yusuf Can K.’yı ifadesini almak üzere Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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