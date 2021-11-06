Traktörü devirdi; 1 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de devrilen traktörün altında kalan Abdülkadir Dilsiz (18) yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 karayolu Bolu Dağı Taşaltı mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Yusuf Can Kabakçı (18) yönetimindeki plakasız traktör, yan yolda ilerlerken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kaza sırasında atlayan Kabakçı yara almadan kurtulurken, yanındaki arkadaşı Abdülkadir Dilsiz (18) ise traktörün altında kaldı. Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Dilsiz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yusuf Can Kabakçı'nın traktörü babasından izinsiz alıp, arkadaşıyla gezmeye çıktığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-11-06 17:24:54



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