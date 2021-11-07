Sakarca Yaylası'nda siste hayran bırakan manzara

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– Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sakarca Yaylası'nda siste ortaya çıkan manzara drone ile havadan görüntülendi.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde ve yaylalarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Doğal yaşamla buluşmak isteyen vatandaşlar yaylalara akın ediyor. Bir kısmı Bolu, bir kısmı Düzce'ye ait olan Sakarca Yaylası'nda oluşan siste oluşan görüntüler görenleri hayran bıraktı. 1550 rakımlı yaylada oluşan sis, drone ile havadan görüntülendi.

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