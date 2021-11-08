Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ‘TÜBİTAK 2237A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı’ kapsamında düzenlediği Özel gereksinimli öğrencilere fen eğitimi başlıklı proje, gerçekleştirilen birçok etkinliğin ardından sona erdi.

Beş gün süresince düzenlenen çevrim içi farklı bilimsel etkinliklerle; geleceğin özel eğitim öğretmenlerine, Fen bilimleri dersinde özel gereksinimli öğrencilere uygulayacakları güncel öğretim yöntem ve tekniklerin öğretimine ilişkin birçok faydalı bilgiler paylaşıldı. İki bölümden oluşan projenin ilk bölümünde strateji, yöntem veya tekniğin teorik kısmı öğrencilere aktarılırken, ikinci bölümdeyse strateji, yöntem veya tekniğin günlük yaşamla ilişkisi örnekler üzerinden anlatılarak öğretmen adaylarının nasıl planlama yapabilecekleri konusunda yol gösterici paylaşımlarda bulunuldu.

Aktif öğrenme tekniklerinden özel gereksinimli öğrencilerin topluma entegrasyonuna kadar birçok konuda bilimsel etkinliklerin düzenlendiği proje kapsamında; “Araştırma sorgulamaya dayalı öğretim, argümantasyon tabanlı öğretim, dallanmış ağaç yöntemi, doğrudan öğretim yöntemi, teknoloji destekli öğretim, şemaya dayalı öğretim, bilimsel süreç becerileri, aktif öğrenme teknikleri ile fen öğretimi, fen bilimleri öğretiminde teknoloji destekli uygulamalar ve fen bilimleri eğitiminde öğretimsel uyarlamalar” başlıkları altında eğitimler gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi’nden ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı proje ekibi, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak özel eğitim öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilerin fen eğitimine yönelik bilgi ve becerilerinin gelişmesine de katkı sağladı.

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