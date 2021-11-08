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Mobil atık getirme merkezleri devrede 4 noktaya mobil atık getirme merkezleri kuruldu

İHA

Düzce'de çevre kirliliğini önleme ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye yeniden kazandırma çalışmaları kapsamında Düzce Belediyesi 4 mahalleye Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdi.

Mobil atık getirme merkezleri devrede 4 noktaya mobil atık getirme merkezleri kuruldu

Düzce’de çevre kirliliğini önleme ve geri dönüşüm atıklarını ekonomiye yeniden kazandırma çalışmaları kapsamında Düzce Belediyesi 4 mahalleye Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdi.
Düzce Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında, geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırılması için şehir merkezine “Mobil Atık Getirme Merkezleri” kurmaya başladı. "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde konumlandırılan merkezlerde küçük elektronik eşyalar, kağıt, karton, kitap, gazete, plastik atıklar, metal atıklar ve bitkisel atık yağlar amacına uygun şekilde toplanacak.
Mobil Atık Getirme Merkezleri ile; İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması amaçlanıyor. Yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında kent merkezine belirlenen 4 ayrı noktaya konulan Mobil Atık Getirme Merkezlerinin artması için de çalışmalar yapılıyor.

"Çevre temizliğine destek bekliyoruz"
‘Temiz Şehir Düzce’ mottosuyla Düzce’nin en temiz iller arasında yer alması ve vatandaşların da duyarlı ve bilinçli bir şekilde çevre temizliğine katkı vermesinin önemli olduğunu kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması amacıyla ilk etapta Mobil Atık Getirme Merkezleri mahallelerimize yerleştirilmeye başlandı. İlimiz ‘Sıfır Atık’ ve ‘Temiz Şehir Düzce’ hedeflerine ulaşmak amacıyla hizmet alanımızın tamamında 2022 yılı içerisinde Mobil Atık Getirme Merkezleri ve ambalaj atığı toplama kumbara sayıları fizibilite çalışmaları doğrultusunda hızla artırılacak” ifadelerinde bulunarak Düzcelilerin de çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını istedi.
Mobil Atık Getirme Merkezlerine kağıt, karton, metal cam ve plastik atıkların yanı sıra atık piller de atılarak geri dönüşüme destek verilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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