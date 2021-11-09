Başkan Özlü’den hayırseverlere teşekkür

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediyenin çalışmalarına destek olan iş insanlarını unutmadı. Başkan Özlü Konuralp'te buluştuğu iş insanlarına teşekkür ederek plaket takdim etti.

Düzce Belediyesi hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Başkan Özlü'nün birçok projesine destek veren hayırsever iş insanları "gönül belediyeciliği" konusunda önemli katkı sağlıyor.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte maske üretimine başlayan Düzce Belediyesi, personel ve gönüllülerin iş birliği ile 3 milyon maske üretimi yapılarak dağıtmıştı. Düzce Belediyesi ile hayırsever işbirliğinin örneğinin sergilendiği maske üretiminde katkısı bulunan iş insanı Oktay Çelebi unutulmadı. Başkan Özlü, 3 milyon maskenin kesimine yönelik verdiği destekten dolayı iş insanı Oktay Çelebi’ye teşekkür plaketi verdi.



Bir plaket de kitap desteği veren iş insanına

Düzce Belediyesinin kültürel manada yaptığı çalışmalara katkıda bulunan ve Kültür İşleri Müdürlüğüne dünya klasikleri başta olmak üzere toplam 800 kitaplık destekte bulunan iş insanı Murat Şener ile de bir araya gelen Başkan Özlü, katkılarından dolayı kendisine teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Özlü, bir araya geldiği iş insanlarına plaketlerini takdim etmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Düzce’nin gelişmesi ve kalkınması noktasında ortaya koyduğunuz duruşunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Yardımın, desteğin azı çoğu olmaz. Düzce için kim bir çivi çakıyorsa bizim için kıymetlidir” dedi.

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