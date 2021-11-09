Başkan Özlü’den 10 Kasım mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde andı.

Atatürk’ün üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edindiğine değinen Başkan Özlü, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı istiklal mücadelemiz, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla taçlanmış ve bütün mazlum milletlere ilham vermiştir. Mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, bu manada üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Vefatının 83. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna şehit olan kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.

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