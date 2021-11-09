Polisten uyuşturucu operasyonu

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– Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 294,7 gram esrar 69,2 gram hint keneviri tohumu ele geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; Gümüşova İlçesi Hacılar Mahallesi ormanlık alana yakın cadde üzerinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki 3 şahsın üzerinde 1,8 gram esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Cumhuriyet Savcısından alınan talimat gereğince şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 292,9 gram esrar maddesi, 69,2 gram hint keneviri tohumu yakalandı. Şüpheli 3 şahıs hakkında ise kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

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