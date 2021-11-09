Meteoroloji sağanak yağış uyarası

– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Karadeniz kıyı kesimlerinde sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda; “Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (2150 kg/m2), gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yer yer çok kuvvetli (2175 kg/m2), yarın (10 Kasım 2021 Çarşamba) sabah saatlerinde itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in rakımı 800 metre üzerindeki yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun (1025 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 10 Kasım 2021 Çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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