– Düzce’nin Beyköy beldesinde yapılan çalışmalarda 26 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Gölormanı köyü sınırları içerisinde park halinde bırakılan tırın dorsesinde yapılan incelemelerde 26 ton kaçak kömür yakalandı. Konu ile ilgili olarak yapılan incelemelerde Şırnak’tan Düzce’ye getirilen ve uygunluk belgesi bulunmayan 25 kiloluk çuvallar içerisindeki toplam 26 ton kömürün sahibi olan M.E. isimli şahsa, katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden ve satanlara katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılmasına ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belgelerin veya izinlerin alınmaması hususu gereği toplam 41 bin 368 lira idari yaptırım cezası uygulandı. Ele geçirilen 26 ton kaçak kömür imha edilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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