Başkan Koloğlu üniversiteli gençleri ağırladı

– Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce Üniversitesi Teknoloji ve Bilişim Topluluğu öğrencilerini ağırladı, onlara ilçenin doğa ile bütünleşmesini gelişimini ve gençler için nasıl cazip bir yer haline geleceğini anlattı.

Düzce Üniversitesi Teknoloji ve Bilişim Topluluğu öğrencileri Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Koloğlu öğrencilerle yakından ilgilenerek onlara Mesire alanı projelerini, ilçenin doğa ile bütünleşmesini, gelişimini ve gençler için nasıl cazip bir yer haline geleceğini anlattık. Koloğlu “Gençlerimizin hayata bakış açılarını ve enerjilerini görmek bizleri mutlu etti.

Öğrencilerimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

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