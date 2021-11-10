Karadeniz’de 4 metreyi bulan dev dalgalar, sahilleri dövüyor

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– Batı Karadeniz bölgesinde yağış ile birlikte çıkan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgaların artması nedeniyle balıkçılar barınağına gizlendi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yıldız karayel fırtınası dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle dalgalar sahilleri dövüyor. 4 metreyi bulan dalgalar nedeniyle balıkçılar balıkçı barınağına sığındı. Balıkçılar, fırtınanın bir süre daha süreceğini belirttiler.

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