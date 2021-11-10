Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

– Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Sinekli Yaylası, etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce'de soğuk hava etkili olurken, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışı görüldü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli Yaylası adeta beyaza büründü. Bölgede hayvancılıkla uğraşan Kazım Mutlu, kar yağışını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugün 10 Kasım 2021, burası da Sinekli Yaylası. Gördüğünüz gibi her yer beyaza büründü. Hayvanlarım da burada, ben de onların yanına geldim. Manzara şu anda şahane" ifadelerini kullandı.

Sinekli Yaylası'nda etkili olan yağışın ardından kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

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