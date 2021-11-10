20 Yıl önce yıkılan bina yeniden yükseliyor Kent merkezinde görüntü kirliliği yapan alan özüne dönüyor

Düzce Belediyesi, eski Basmacılar Çarşısı’nın hak sahipleri ile yaptığı bir yılı aşkın süren müzakereler sonucunda kent merkezindeki kötü görüntü kaldırılıyor.

1999 Düzce Depreminde yıkılan ve Basmacılar Çarşısı olarak bilinen yapı, hak sahiplerinin çok olmasından dolayı bir türlü çözüme kavuşturulamamıştı. Düzceliler tarafından da zaman zaman gündeme getirilen ve şikayet konusu olan yapının yeniden Düzce’ye kazandırılması için harekete geçen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hak sahipleri ile tek tek görüşerek soruna köklü çözüm üretti. Görüşmelerin ardından Basmacılar Çarşısı’nın yapımına başlandı.

Basmacılar Çarşısı işe başlama törenine Başkan Özlü’nün yanı sıra hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.



Çarşı 20 yıl sonra yeniden yükselecek

Basmacılar Çarşısı’nın yeniden inşa edilmesi için işe başlama törenine katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye olarak mülk sahipleri ile müzakereler yaptıklarını kaydederek, “ 20 yıldır çözülemeyen sorunları çözmeye devam ediyoruz. İlimizin kronikleşmiş ne kadar sorunu varsa hepsini çözmeye kararlıyız. Bina yıkılmadan önce esnaflarımız hangi kat ve cephede ise yine aynı yerde olacak. Bu sorunun çözümünde katkı sağlayan hak sahiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Basmacılar Çarşısı’nın binasının yapımını üstlenen Düzce Belediyesi iştirak şirketi BELTAŞ, zemin artı 4 kat üzerine yapılacak olan binayı maliyetine yapacağını açıklayan Başkan Özlü, inşaatın kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi. Basmacılar Çarşısı’nda hak sahibi olan eczacı Ebru Uzun ise Başkan Özlü’ye teşekkür ederek, “22 yıldır her gün gördüğüm bu kötü görüntüye çözüm bulduğunuz için teşekkür ederim” dedi.

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