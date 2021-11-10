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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6.5 şiddetindeki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

İHA

6.5 şiddetindeki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

– Düzce’de senaryo gereği meydana gelen 6.5 şiddetinde depreme ekipler anında müdahale etti. Tatbikat gerçeğini aratmadı.
Düzce’de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Düzce il Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma ve deprem haftası münasebetiyle Konuralp Antik Kentinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği merkez üssü Konuralp’te 6.5 şiddetinde deprem gerçekleşti. Deprem sonrasında antik kentte tarihi kalıntıların arasında kalan bir kişi ile konteyner içerisinde eşyaların arasında kalan vatandaşların kurtarma tatbikatı yapıldı. Olay yerine ilk ulaşan Düzce Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri bölgede tarihi kalıntıların altında kalan kadın şahsı kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan kadına bölgede ilk yardım uygulanmasının ardından 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından ikinci kurtarma çalışması ise konteyner içerisinde, eşyaların altında sıkışan vatandaşa yönelik gerçekleştirildi. Alanda yapılan aramanın ardından, vatandaşın kolunun sıkıştığı tespit edildi. Şahsa bölgede ilk yardım uygulaması yapıldı. Uygulamanın ardından şahsın sıkışan kolu bulunduğu bölgeden kurtarıldı. Kolundaki derin kesiklere ilk müdahale yapılmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak ambulans ekiplerine teslim edildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta yaralananlar ile yapılan konuşmalar ile kişileri hayatta tutma çabası dikkatlerden kaçmadı.
Tarihi Antik kentte deprem tatbikatı yaptıklarını dile getiren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Kasım ayında Düzcemizin yaşamış olduğu elim hadisenin yıl dönümü hem bu amaçla hem bugün 10 kasım olması sebebi ile deprem tatbikatı gerçekleştirdik ve başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bunun akabinde de hem Türk Bayrağımızı hem de Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak adına posterini açmış olduk. Arkadaşlar programdan önce kısa süreli eğitimi aldılar. Onlarda gerçekten deprem yaşamış gibi gerçekleştirdiler olayı biraz doğaçlama oldu diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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