Atatürk’ün sevdiği türküler söylendi

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Müzik Durağı Konserleri kapsamında bu hafta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türkülerden oluşan bir konser gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı “Grup Gelmiş Bulunduk” tarafından Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi. Başarılı bir sahne performansı sergileyen öğrenciler, dinleyiciler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Konser sonunda Grup Gelmiş Bulunduk’a teşekkür belgesi takdim eden Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andıklarını belirterek öğrenci topluluklarının etkinliklerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

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