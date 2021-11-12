Duraklar'daki aile sağlığı merkezi 6 bin kişiye hizmet verecek

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– Düzce merkeze bağlı Duraklar köyüne 6 bin kapasiteli aile sağlığı merkezi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, köylerde vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla başlattığı aile sağlığı merkezleri çalışmalarına Düzce’yi de ekledi. Düzce Valisi Cevdet Atay, Duraklar’da devam eden aile sağlığı merkezi çalışmalarını inceledi. Şu anda tek hekim ile 3 bin nüfusa hitap eden aile sağlığı merkezi, Sağlık Bakanlığı’nın makro planlamaları doğrultusunda 2 hekimli olacak şekilde yeniden planlandı. 6 bin kişiye hizmet vermesi hedeflenen aile sağlığı merkezi, 600 metrekare arsa içerisinde 300 metrekare olarak yapılacak.

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