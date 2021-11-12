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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meclisten projeler için borçlanma yetkisi

İHA

Meclisten projeler için borçlanma yetkisi

Düzce Belediyesi Meclisi Kasım ayı olağanüstü toplantısı gerçekleştirdi. Meclis, projelerin yapılması için Başkan Özlü’ye kredi alabilme yetkisi verdi.
Düzce Belediyesi Meclisi olağanüstü toplanarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye kredi alabilme yetkisi verdi. Meclisin ilk gündem maddesinde Aziziye Mahallesi Pazaryeri alanı yapım işlerinde kullanılmak üzere 16 Milyon lira kredi talebi meclis üyeleri tarafından kabul edildi.
Diğer gündem maddeleri olan Cedidiye Meydan Düzenlemesi Yer Altı Otoparkı yapım işlerinde 11 Milyon lira ve Asar Dere içi rehabilitasyonu, ışıklandırılması, peyzaj ve yaya köprülerinin rehabilitasyonu yapım işlerinde kullanılmak üzere 9 Milyon lira kredi talebi için Başkan Özlü’ye yetki verildi. Asar deresi üzerinde yapılacak projede 2 Milyon lira hibe de kullanılacak.

Encümen hafriyat alanı kiralayacak
Olağanüstü meclisin son gündem maddesinde ise 10 yıl süreli ihaleye çıkarak hafriyat sahası kiralanması yetkisinin encümene verilmesi kararlaştırıldı. Böylelikle Düzce’de yapılan hafriyat malzemeleri kiralanacak olan alanlara dökülerek görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Olağanüstü birleşimde meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kararlar alındı.

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