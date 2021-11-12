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Başkan Özlü’den Akçakoca için müjde Özlü, “Liman projesi ihale kapsamına alındı”

İHA

Başkan Özlü’den Akçakoca için müjde Özlü, “Liman projesi ihale kapsamına alındı”

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca ilçesinde 2015 yılından bu yana yapılması için uğraştıkları Liman Projesinin ihale kapsamına alındığının müjdesini verdi.
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ile birlikte basın ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü müjde verdi.
Özlü, Düzce için var güçlerinle çalıştıklarını belirterek “Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız Düzce’deki yatırımları gözden geçirmek için geldi. İçme suyu ile ilgili biliyorsunuz ihalesi yapıldı bu ay içiresinde yer teslimi yapılacak. Bununla ilgili çalışmalar ve Asar suyu ile ilgili çalışmalar gözden geçirilecek” ifadelerinde bulundu.

“Akçakoca’nın çehresi değişecek”
Akçakoca’nın çehresini değiştirecek olan Liman Projesinin ihale kapsamına alındığını belirterek Faruk Özlü, “Akçakoca’ya liman yapılması için 2015’ten bu yana çok uğraştık. Buraya bir yat limanı olsun, Karasu’daki gibi mahmuzlar olsun diye. Bu projemiz Ulaştırma Bakanlığındaydı ve defalarca görüştük. Haberi dün geldi. 2015 yılından beri takip ettiğimiz proje olan Liman projesi ihale kapsamına alındı ve artık uygulama aşamasına geldik. Takip ederseniz mutlaka sonuç alıyorsunuz. Akçakoca’ya hayırlı olsun. Bu proje bir Amasra bir Akçakoca’da olacak. Bu proje Akçakoca’nın kabuğunu kırmasına yardımcı olacak ve çehresini değiştirecek” diye konuştu.

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