22 yıl önceki depremde yakınlarını kaybedenlerin acıları tazelendi (2)

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DUALARLA ANILDILAR

Düzce´nin Kaynaşlı ilçesinde 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler dualarla anıldı. Depremin merkez üssü olan Kaynaşlı'da gerçekleştirilen anma törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Törende depremde yaşamını yitirenler için dualar okundu, helva ikram edildi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Murat KÜÇÜK

2021-11-12 14:56:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.