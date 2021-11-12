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Bakan Soylu, çocuklardan emniyet kemeri takmayan büyüklerini uyarmasını istedi

DHA

Bakan Soylu, çocuklardan emniyet kemeri takmayan büyüklerini uyarmasını istedi


Murat KÜÇÜKTezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Düzce´de Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarla bir araya geldi, onlardan, büyüklerini emniyet kemeri takmadığında uyarmalarını istedi. Bakan Soylu emniyet kemeri takma oranının pandemiyle birlikte düştüğünü, salgının etkisinden kurtulmak için kampanya başlattıklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mergiç Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Soylu, burada çocuklara trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili uyarılarda bulundu. Özellikle pandemi döneminde emniyet kemeri takma oranının düşüşe geçtiğini ifade eden Bakan Soylu, "Maalesef salgın sadece bize birtakım tedbirler almamızı, maske takmamızı, tokalaşmamamızı ve bunun yanı sıra bazı konulara dikkat etmemizi söylemiyor. Salgın başka bir şey daha yaptı. Trafikteki sürüş alışkanlıklarımızı değiştirdi. Türkiye'de kemer takma alışkanlığı salgından önce yüzde 85'ti. Şehir içinde yüzde 45'e düştü. Şehirlerarası yolculuklarda yüzde 63'e düştü" dedi.
Emniyet kemeri takmanın önemine değinen Bakan Soylu, çocuklara nasihatte bulunarak, açıklamasına şöyle devam etti:
"Emniyet kemeri takarsan ağır yaralamalı kazalardan yüzde 65, ölümlerden yüzde 45 oranında kurtulursun. Biz salgının bu etkisinden kurtulmak için bir kampanya yaptık. Bir daha hatırlatmak için emniyet kemerinin takılmasını sağlamak için. Büyükleriniz arabada emniyet kemeri takmıyorsa, siz önde oturmayacaksınız, arkada emniyet kemeri takacaksınız. Emniyet kemeri takmıyorlarsa kırmızı düdüğü çalacaksınız. Sizler bizim arkadaşımızsınız. Türkiye'de yüzde 50'lerden emniyet kemeri takma oranını yüzde 85'e çıkardık. Şimdi şehir içinde yüzde 45'e, şehirlerarası yollarda da yüzde 63 civarında. Bu bizim için, trafik için, insan sağlığı için tehlikeli. Sizler büyüyeceksiniz. 25 yaşına geleceksiniz. Dünyada 25-30 yaş arası ölümlerin birinci sebebi trafik kazasıdır. Eğer anneniz, babanız, ağabeyiniz emniyet kemeri takmıyorsa uyarmak zorundasınız."
Bakan Soylu, daha sonra takla atan otomobil simülasyonuna bindi. Bakan Soylu, 360 derece dönen otomobilde, takla atan otomobilin içindeki hissi yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ
2021-11-12 18:00:06

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