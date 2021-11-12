Bakan Soylu, mobil simülasyon aracına bindi Emniyet kemerinin önemi, takla atan araçta denendi

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce'de temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mobil simülasyon tırındaki takla atan araca binerek, emniyet kemerinin önemini katılımcılara gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan mobil simülasyon tırı, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bir Hareketine Bakar" kampanyası kapsamında Düzce'ye getirildi. Anıtpark meydanında kurulan simülasyon tırında emniyet kemerinin önemi vatandaşlara aktarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için mobil simülasyon aracına bindi. Araç içerisinde emniyet kemerini takan Bakan Soylu, araç içerisinde takla attı. Emniyet kemerinin önemine dikkat çekilen etkinlikte Soylu, takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sorunsuz çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.