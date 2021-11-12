Bakan Soylu, çocuklardan emniyet kemeri takmayan büyüklerini uyarmasını istedi (2)



DEPREM SAATİ OLAN 18.57'DE TÖREN

12 Kasım Düzce depreminin 22. yıl dönümü nedeniyle Anıtpark Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Etkinlik kapsamında saatler 18.57´yi gösterdiğinde sirenler 1 dakika boyunca çaldı. Bu sırada, sahnede deprem canlandırması yapıldı. Canlandırmada, enkaz altında kalan çocuk, AFAD tarafından çıkartıldı. Daha sonra Kur´an-ı Kerim tilaveti okundu. Etkinlikte konuşan protokol üyelerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vatandaşlara hitap etti.

'NE KADAR GELİŞSEK DE ŞIMARMAYAN BİR MİLLETİZ'

Bakan Soylu, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri ile Kastamonu'daki sel felaketini hatırlatarak, "Sakarya´da, Yalova´da, Düzce´de, Kocaeli´de, Kastamonu´da karşılaştığımız tablo yarı kıyametti. Yıllarca depremin korkusu ile irkilenler hep o travma ile karşılaştılar. En ufak sarsıntıda ayağa kalkıp binayı terk edenler çok yıllar boyunca bunu yaşadı. Biz büyük bir milletiz. Biz inançlı bir milletiz. Biz milli kültürüne bağlı bir milletiz. Ne kadar gelişsek de şımarmayan bir milletiz. Bize annelerimiz bunu öğretti. Öğretmenlerimiz büyüklerimiz bize hep bunu öğretti. Bize çocukluktan itibaren bir sınav dünyası olduğunu öğrettiler. Zorluklara karşı sığınacağımızın Allah olduğunu öğrettiler." dedi.

'NEREDE BU DEVLET DEDİRTMEDİK HİÇBİR ZAMAN'

Yaşanan felaketlerde hiçbir zaman vatandaşa "Nerede bu devlet" dedirtmediklerini belirten Bakan Soylu, "Biz başka milletlere benzemeyiz. O ilk anlarda karşılaştığımız üzüntüler bizi ümitsizliğe sevk etmeden başka bir tabloyu ortaya koydu. Onlarca insanı Kastamonu´da toprağa defin etik. Her biri ile görüştük. Her biri ile beraberdik. Bu işler depremler, seller, afetler öyle olağan üstü halde geliyor ki bazılarını engellemek mümkün değildir. Bunları en aza indirmek için çalışıyoruz. Elazığ depremi, Giresun'da sel, Van depremi, İzmir depremi, Artvin'de sel, Muğla ve Antalya'da orman yangınları, Kastamonu'dan, Sinop'tan, Bartın'dan o zor haberleri aldık. Tüm arkadaşlarımız ile Cumhurbaşkanımızın talimatı ile oraya gittik. Geldiğimiz nokta itibari ile altını çizmem gerektiğini düşünüyorum biz çocuktuk televizyonlar siyah beyazdı, kışın altı ay köylerin yolları kapanırdı. Hamileler çocuklarını doğurmadan hayatlarını kaybederdi. Biz televizyonlarda hep 'nerede bu devlet?' sözlerini duyardık. Bu söz bizim içimizde hep kaldı. Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye´de 'nerede bu devlet?' dedirtmedik hiç bir zaman. Milletimizin en zor zamanında yanlarında olduk. Herkes kimisi ekmeği ile kimisi pabucu ile kimisi elini küreğe alarak temizlediği toprakları ile enkazları ile oradaydı. Biz asil bir milletin evlatlarıyız. Devletimizin bütün büyükleri nerede afet yaşasak oradayız. İzmir depremi geçeli 1 yıl oldu. Elazığ depremi geçeli 1,5 yıl oldu. Giresun depremi geçeli hemen hemen 1,5 yıl oldu. Evlerini herkese teslim ettik etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

'EN ÇOK YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ'

Türkiye'nin dünyada en çok yardım yapan ülke olduğunu anlatan Soylu, "Biz 4 yılda dünyanın en zengin ülkeleri arasında en çok yardım yapan ülkeyiz. Biz kimseye sırtımızı dönemeyiz. Şu anda soğuk bu soğukta deprem oldu. Günlerce sokakta kaldılar. Biz eski Türkiye´ye dönemeyiz. Defalarca İdlib'e gittim. Kolları kesik bacakları olmayan anne ve babalarını kaybetmişler, gördüm. Batının acımasızlığı oralarda yetim köyleri oluşturdu. Bize oralara gitmeyin diyenler vardı." diye konuştu.

'ALMANYA 3,5 AY VATANDAŞININ YANINA GİDEMEDİ'

Bakan Soylu, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketlerinden önce Almanya'da da sel felaketi yaşandığını hatırlatarak, "Bizden önce Almanya´da sel yaşandı. Biz onlardan daha büyük olan sel afet ile baş ettik. Sahayı temizledik 1 ay içinde oradan çıktık vatandaşlarımıza evlerini yapmaya başladık. Almanya tam 3,5 ay vatandaşının yanına gidemedi. 2000 yılı ile 2020 yılı arasında deprem sayıları tam 6 kat arttı. Biz elimizden geldiğince önlem almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, daha sonra depremzedeleri anmak için enkaz canlandırması yapılan sahneye beraberindekilerle birlikte karanfil bıraktı.Murat KÜÇÜK/DÜZCE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-12 21:24:24



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