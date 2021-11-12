İçişleri Bakanı Soylu: "Afetlerde 2 yeni çalışma başlatıyoruz" İçişleri ve Sağlık Bakanlığından ortak proje Afetlerde 4 ayrı sağlık durumunu ifade eden akıllı bileklik kullanılacak

– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sağlık Bakanlığı ile ortak bir program yaptık. Sarı, kırmızı, yeşil ve siyah olmak üzere 4 ayrı renklerde tanımladığımız; siyahı ölümü ifade eden tamamen bir yazılım ile tanımlanmış bir bileklik kullanacağız” dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 22. yıldönümü etkinliklerine katıldı. Etkinliklerde konuşan Soylu, yıkıcı bir depremin zamanını bilmediklerini fakat depreme karşı tedbir alınabileceğinin altını çizdi. Bin 700’ü aşkın personelle tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, Sağlık Bakanlığı ile ortak bir projeye imza attıklarını dile getirdi. Proje kapsamında siyah, sarı, yeşil ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renkte vatandaşların sağlık durumlarını takip edebilecek bir sistem ile hazırlanan bileklik yaptıklarını aktardı. Ayrıca proje kapsamında araçların doğru koordine edilmesi için yeni bir araç takip sistemi kurduklarını altını çizdi.



"44 ayrı senaryonun aynı anda işleyişini gördükten sonra gurur duyduk"

Düzce Depremi’nin 22. yıldönümü etkinliklerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “99 depreminden sonraki 4 şiddetinden büyük depremlerde artış sayısı 2005 yılında 106’ya 2011 yılında 174’e 2020 yılında bu sayı 300’ü geçmiştir. 2021 yılı içerisinde 170’i geçen 4 büyüklüğünde depremler yaşadık. Konya’da geçen deprem oldu. Konya fay hattı üzerinde değil. Tehlikenin arttığını biliyoruz. Yıkıcı bir depremin vakti ve saatini bilmiyoruz. Tek alabileceğimiz şey tedbirdir. Bir yandan kentsel dönüşüme bir yandan AFAD başkanlığı kurulmuştur. Depremlerde yaşanan o aranılan koordinasyona dönülmüştür. Bir devlet olarak orada 99 depreminde karşı karşıya kaldığımız sonuçlar ile ilgili tüm dersler çıkarıldı ve tüm alınması gerekenler yapıldı. Bugün 6 ülke Tekirdağ’da tatbikat yaptık. Bin 700’ü aşkın personelin katıldığı bu tatbikat bizim açımızdan da kapasitelerin teyit edilmesi için çok önemliydi. Tam 44 ayrı senaryonun aynı anda işleyişini gördükten sonra gurur duyduğumu belirtmek isterim” dedi.



"Yazılım ile tanımlanmış bir bileklik kullanacağız"

Sağlık Bakanlığı ile ortak bir projeye imza attıklarını belirten Soylu, “Sağlık Bakanlığı ile ortak bir program yaptık. Sarı, kırmızı, yeşil ve siyah olmak üzere 4 ayrı renklerde tanımladığımız siyahı ölümü ifade eden tamamen bir yazılım ile tanımlanmış bir bileklik kullanacağız. Bilekliği taktıktan sonra hafif yaralıysa sistemi takip edebileceğimiz bir sistem. 2’nci adım ise binlerce araç yardımlara geldi. Ortak olarak yönetilmesi gerektiğini gördük. Tüm araçların koordineli bir şekilde yönetilmesi için araç takip sistemi kurduk. Bu da bizim için dijital çağın maksimize kullanılması önemliydi. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. El birliği ile çok önemli adımlar atmaktayız. 3’üncü yenilik ise yerel birliklerdir. Gerek yangınlarda gerek sel ve deprem afetlerinde eğitimli hiyerarşik birliklere ihtiyacımız vardı. İlk pilot çalışmayı Düzce’de gerçekleştirdik. Kıyafetleri, eğitimler ile araç ve gereçleri ile Türkiye’nin bundan sonraki çalışmalarında yerel birliklerin çok büyük etkisi olacaktır” diye konuştu.

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